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غدًا.. سماع الشهود بمحاكمة «جنينة» و«سرحان» في سب وزير العدل الأسبق

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غدًا.. سماع الشهود بمحاكمة «جنينة» و«سرحان» في سب وزير العدل الأسبق غدًا.. سماع الشهود بمحاكمة «جنينة» و«سرحان» في سب وزير العدل الأسبق

المستشار هشام جنينة

ذكرت صحيفة فنلندية، اليوم السبت، أن القوانين الأخيرة التي تبنتها فنلندا، التي تشترط حصول ركاب العبارات على تأشيرات، تسببت في إغلاق طريق يستخدمه طالبو اللجوء إلى الدولة الاسكندنافية من ألمانيا.

وقال الوزير الدائم بوزارة الداخلية الفنلندية، بايفي نيرج، لصحيفة “هوفودستادسبلاديت” اليومية، التي تصدر في هلسنكي، إن الوزارة أثارت أخيراً القضية لدى شركة “فينلاينز” القائمة على تشغيل العبارات الفنلندية، والتي راجعت قوانينها.

وقبل الصعود على متن العبارات، يجب أن يقدم الركاب بالإضافة إلى إظهار جواز السفر، أو صورة بطاقة الهوية، وثائق أخرى ضرورية لدخولهم إلى فنلندا مثل “التأشيرة وتصريح الإقامة أو وثائق مشابهة أخرى”، طبقاً لما ذكرته الشركة في بيان.

وتقدم الشركة خدمة العبارات على مدار ستة أيام، بين العاصمة الفنلندية ومدينة ترافيموندى، شمال ألمانيا.

وأصبح القرار نافذاً في 23 ديسمبر.

وقالت متحدثة باسم الشركة: “إننا ملتزمون باتباع القوانين التي تحددها السلطات”.

وذكرت الصحيفة أن القوانين تمنع اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى فنلندا عبر ألمانيا

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