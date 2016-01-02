العسيرى:مليشيات صالح لم تلتزم بالهدنة وندرس وسائل للتخفيف عن المحاصرين بتعز

قال العقيد الركن أحمد العسيرى، مساعد وزير الدفاع السعودى، والمتحدث باسم قوات التحالف العربية، إن الميليشيات التابعة لعلى عبد الله صالح والحوثى لم تلتزم بالهدنة التى التزم بها التحالف العربى فى اليمن، وحاولت 8 مرات إطلاق صواريخ باتجاه السعودية ، مؤكدًا أن التحالف لديه خطة عسكرية لجميع العمليات التى تجرى فى اليمن.

وأضاف مساعد وزير الدفاع السعودى، خلال لقاء له عبر فضائية "الحدث"، أن التحالف سيستمر فى عملياته الجوية دعمًا للمقاومة اليمنية، ولا يمكن أن نترك الميليشيات، وهى تحكم حصارها على تعز، مؤكدًا أن المنظمات الإنسانية تتقاعس عن عملياتها فى اليمن، مضيفًا أنه التحالف لديه عمليات فى الجوف وصنعاء وتعز.

وأشار إلى أن تم رصد أكثر من ألف محاولة للتقدم صوب الحدود السعودية من الميليشيات، مؤكدًا أن قيادة التحالف تدرس الأوضاع فى تعز، مضيفًا أن عدد سفن الإغاثة التى تصل الحديدة تفوق السفن التى تصل عدن، لافتًا إلى أن ميليشيات الحوثى تسرق المواد الإغاثية وتبيعها.

وتابع المتحدث باسم قوات التحالف العربية، إن مدة الهدنة فى اليمن التى بلغت 15 يومًا لم تشهد أى عمليات للإغاثة، مؤكدًا أن قيادة التحالف ستدرس جميع الوسائل للتخفيف عن المحاصرين فى تعز باليمن.

وأضاف، أن التحالف العربى لن يقبل بهدنة لم تلتزم بها ميليشيات الحوثى، موجهًا رسالة للحوثيين "إما تطبيق القرار 2216 أو انتظار الحسم العسكرى".