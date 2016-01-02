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الشرطة الإسرائيلية تداهم منزل المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار بتل أبيب

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الشرطة الإسرائيلية تداهم منزل المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار بتل أبيب الشرطة الإسرائيلية تداهم منزل المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار بتل أبيب

>داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" مساء اليوم (السبت) منزل عائلة المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار فى شارع ديزنغوف وسط "تل أبيب" أمس الجمعة والتى أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 7 آخرين بينهم 4 بجروح خطيرة.

وقالت وسائل الاعلام الإسرائيلية إن عناصر الأمن اقتحموا منزل نشأت محمد ملحم (31 عاما) فى عرعرة بوادى عارة بمنطقة المثلث (شمال إسرائيل) واعتقلوا شقيقه وصادروا جهاز الحاسوب الذى كان داخل منزل العائلة فى محاولة للوصول إلى معلومات تقود إلى اعتقاله.

وخلال الساعات الماضية تركزت أعمال البحث عن ملحم التى يشارك فيها قوات كبيرة من الشرطة وقوات أخرى سرية فى منطقتى باقة الغربية ووادى عارة وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عددا من الطرق، وتم استجواب عدد من أقاربه لمعرفة إن كان تلقى مساعدة من أحد أو أجرى اتصالات مع أى جهات قد تكون لها علاقة بالعملية التى نفذها أمس.

وبحسب الإعلام العبري، فإنه مع مضى المزيد من الوقت على تنفيذ العملية يزداد الاعتماد على المعلومات الاستخبارية التى يجمعها "الشاباك" من خلال الأشخاص وعبر الوسائل الالكترونية المختلفة.

وقررت الشرطة الإسرائيلية و"الشاباك" فى أعقاب اجتماع لتقييم الموقف مواصلة عملياتها ونشاطاتها لتعقب منفذ عملية تل أبيب حتى اعتقاله، وطلبت الشرطة من الإسرائيليين التصرف بمسؤولية والانصياع لأوامر عناصر الشرطة لتتمكن من القيام بعملها والتوصل للمنفذ.

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مصر 365