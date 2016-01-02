أعراض انخفاض ضغط الدم وطرق الإسعافات الأولية

أسباب الإصابة بانخفاض ضغط الدم

أعراض الإصابة بانخفاض ضغط الدم

يعانى الكثيرون من انخفاض ضغط الدم، ويتعرضون للعديد من المضعفات الناتجة عن هذا الانخفاض.>فى هذا السياق، يشير الدكتور أشرف الشواف استشارى الأمراض الباطنية والسكر، إلى أن انخفاض نسبة ضغط الدم من أهم الأسباب المؤدية لتعرض القلب والمخ للعديد من المخاطر، خاصة فى حالة عدم اتباع الإسعافات الأولية الخاصة بهذا الانخفاض، وهذا الانخفاض يرجع إلى قلة كمية الدم التى تضخ للقلب.>يوضح استشارى الباطنة بعض الأعراض التى يستطيع الإنسان من خلالها معرفة أنه يعانى من انخفاض نسبة ضغط الدم، ومنها:

1- الزغلة وعدم القدرة على الرؤية الجيدة.

>2- الدوخة.

>3- الميل للقىء.

>4- الرغبة فى النوم.

>5- الشعور بالكسل.

>6- فى بعض الأحيان قد يفقد المصاب وعيه.

الإسعافات الأولية وطرق العلاج لانخفاض ضغط الدم

>ينصح استشارى الباطنة فى حالة وجود هذه العلامات بوجوب جلوس المريض ورفع الأرجل فى مستوى مرتفع عن القلب، فهذا يساعد على تنظيم الضغط فى الدم، ولكن فى حالة عدم استجابة المريض لهذه الإسعافات الأولية يجب نقله للمستشفى لمعرفة أسباب وطرق علاج هذا الانخفاض.