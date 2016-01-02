6 فوائد للماء أهمها الحفاظ على صحة الكلى والبشرة

عناصر الماء

فوائد الماء للجسم

الماء سر بقاء الإنسان وسائر الكائنات على الأرض، كما أنها تمثل أكثر من 71% من حجم الكرة الأرضية، ويعد الماء من أهم العناصر التى لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها، كما أن قلة شرب الماء يسبب العديد من المشاكل الصحية للإنسان.>فى هذا السياق تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الماء يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة وأهمها الألياف، والماغنسيوم والأملاح المعدنية، والكالسيوم والبوتاسيوم، والحديد، ولذا فتناولها يعد من أهم الأشياء التى تحافظ وتحمى تواجد الإنسان على الحياة.>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية أهم الفوائد التى يحصل عليها الإنسان عند تناوله للمقدار الذى يحتاجه الجسم يوميا، وهو 2 لتر منها، ومن أهم تلك الفوائد هى:

1- الماء يساهم بشكل كبير فى تخلصك من الوزن الزائد، وذلك عن طريق تناول 3 لترات منه، مقسمة على مدار اليوم.

2- عند تناولك لـ2 كوب من الماء على الريق فأنت بذلك تحافظ على تركيزك وصحتك ونشاطك.

3- يعمل الماء كمطهر طبيعى للجسم والأمعاء، ولذا فإن المياه أفضل علاج للتخلص من السموم المختزنة داخله.

4- الماء يحد من تعرضك للإصابة بالإمساك.

5- تنقية وتنظيف البشرة.

6- يحد من الإصابة بأمراض الكلى.