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نصائح لعلاج القولون العصبى.. أهمها النوم الجيد والبعد عن التوتر

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نصائح لعلاج القولون العصبى.. أهمها النوم الجيد والبعد عن التوتر نصائح لعلاج القولون العصبى.. أهمها النوم الجيد والبعد عن التوتر

أعراض القولون العصبى


>القولون العصبى مشكلة يعانى منها الكثيرون، ويخطئ البعض فى الظن بأن علاجها يرتبط بدواء سريع، فالمريض يحتاج إلى بعض التغييرات فى نظام حياته وتغذيته اليومية تجعله قادرا على التخلص من الأعراض المرضية كالانتفاخ وآلام المعدة والبطن والشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام.

نصائح لعلاج القولون العصبى


>وينصح الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بعدة نصائح مهمة تخلصك من الأعراض المرضية للقولون، وتساعد على تقليل عدد نوبات الألم المتكررة خلال اليوم أو الأسبوع الواحد، كذلك تساعد على الشعور ببعض الراحة بعد تناول الطعام، والتقليل من حدة أوجاع المعدة المتكررة، ومن أهمها:

- الرياضة أهم النشاطات اليومية للمريض، تساعده على تقوية عضلات البطن، وتسهيل عملية الهضم بشدة، والتخلص من الإمساك واضطرابات الإخراج المعروفة.
>- تناول كوب من المياه كل ساعة أو ساعتين على مدار اليوم يساعد على تليين البطن وتسهيل الإخراج والهضم السريع.
>- النوم لعدد ساعات لا يقل عن الثمانى ساعات أمر فى غاية الأهمية، ولابد أن تكون خلال الليل لا النهار.
>- تناول حوالى 4 وجبات يومية، ولكن بكميات قليلة للغاية.
>- كلما قلت الضغوط النفسية والمشكلات الموترة للإنسان كلما كان هضمه أفضل وحركية معدته أفضل، مع تقليل نوبات الألم المتكررة.
>- تناول الطعام بشكل بطىء وتناول كوب من الماء قبل الوجبة بنصف الساعة وبعد الطعام بساعة.

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