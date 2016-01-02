أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش اليمنى: الحوثيون خرقوا الهدنة لإفساد مفاوضات سويسرا

Google+ Print
الجيش اليمنى: الحوثيون خرقوا الهدنة لإفساد مفاوضات سويسرا الجيش اليمنى: الحوثيون خرقوا الهدنة لإفساد مفاوضات سويسرا
قال العميد سمير الحاج، الناطق باسم الجيش اليمنى، إنه على الرغم من التزام والتحالف العربى بالهدنة التى تم التوصل إليها فى مفاوضات سويسرا بنهاية العام الماضى، إلا أن مليشيات الحوثى وصالح لم تلتزم بها وخرقتها منذ اللحظة الأولى لسيرانها، مشيرا أن الأمل كان فى توصل السياسيون لوقف إطلاق النار داخل اليمن وعلى الحدود بشكل دائم ولكن لم يتم التوصل إلى حلول نتيجة الخرق المتعمد للهدنة.

وأضاف الحاج خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد العربى" ، مع الإعلامى محمد عبد الله، أن معركة تحرير صنعاء بدأت منذ أكثر من أسبوعين وتتحرك على أكثر من محور شرقاً وغرباً، لافتاً الى أن محاولات إطلاق الصواريخ الحوثية باتجاه الحدود تعد خطوة من أجل لفت الأنظار وجعل الأزمة تتفاقم بشكل كبير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017