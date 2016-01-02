الجيش اليمنى: الحوثيون خرقوا الهدنة لإفساد مفاوضات سويسرا

قال العميد سمير الحاج، الناطق باسم الجيش اليمنى، إنه على الرغم من التزام الحكومة والتحالف العربى بالهدنة التى تم التوصل إليها فى مفاوضات سويسرا بنهاية العام الماضى، إلا أن مليشيات الحوثى وصالح لم تلتزم بها وخرقتها منذ اللحظة الأولى لسيرانها، مشيرا أن الأمل كان فى توصل السياسيون لوقف إطلاق النار داخل اليمن وعلى الحدود بشكل دائم ولكن لم يتم التوصل إلى حلول نتيجة الخرق المتعمد للهدنة.

وأضاف الحاج خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى محمد عبد الله، أن معركة تحرير صنعاء بدأت منذ أكثر من أسبوعين وتتحرك على أكثر من محور شرقاً وغرباً، لافتاً الى أن محاولات إطلاق الصواريخ الحوثية باتجاه الحدود السعودية تعد خطوة من أجل لفت الأنظار وجعل الأزمة تتفاقم بشكل كبير.