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أهالى قرية بالشرقية يقطعون الطريق بعد حريق "الجن" لمنازلهم

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أهالى قرية بالشرقية يقطعون الطريق بعد حريق "الجن" لمنازلهم أهالى قرية بالشرقية يقطعون الطريق بعد حريق "الجن" لمنازلهم
قطع العشرات من أهالى قرية مناصافور التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، الطريق الرئيسى لمدخل القرية "ديرب نجم – السنبلاوين"، لمطالبة المحافظ اللواء خالد سعيد بالتدخل وصرف تعويضات لهم عن منازلهم التى اتحرقت.

وكانت حالة من الذعر سيطرت على قريتى مناصافور فى ديرب نجم والشرقاوية فى كفر صقر، لنشوب حرائق فى عدد من المنازل التهمت كافة محتوياتها فيما عدا الآيات القرانية دون سبب معلوم والتى فسرت بـ"مس جنى ".

وعن تفسير تلك الظاهرة، قال الشيخ الدكتور "محمد العرينى" مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه فى الغالب يكون سبب تلك الحرائق هو "الجان" مسخر، وأننى فور علمى بالأمر، نصحت الأهالى المتضررين بضرورة ترديد الأذان فور نشوب الحريق، وتشغيل القرآن بصفة مستمرة والجان سينصرف عن القرية بإذن الله.


>أوقاف الشرقية تطالب الأهالى المشتعلة منازلهم من "الجن" بترديد "الأذان"

أهالى قرية بكفر صقر بالشرقية يحررون محاضر يتهمون الجن بحرق منازلهم

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