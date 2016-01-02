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مقتل 3 بالعاصمة الصومالية في تفجير انتحاري

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مقتل 3 بالعاصمة الصومالية في تفجير انتحاري مقتل 3 بالعاصمة الصومالية في تفجير انتحاري

أرشيفية

قالت الشرطة الصومالية إن انتحاريًا هاجم مطعمًا مزدحمًا بالعاصمة مقديشو، يوم السبت، مما أودى بحياة 3 على الأقل غيره.

وأضافت أن المهاجم كان يرتدي سترة تحتها حازم ناسف فجره بعد دخوله مطعم (فيليدج).

و قال الرائد نور علي لرويترز “هناك 3  قتلى من المدنيين حتى الآن.”

ونسب وزير الإعلام محمد عبد حير الهجوم لجماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة والتي تشن هجمات متكررة في العاصمة تستهدف إسقاط .

وقال “المفجر الانتحاري التابع للشباب لم يتسبب في كثير من الضحايا” مضيفا أن أغلب رواد المطعم فروا قبل انفجار القنبلة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجماعة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يهاجم فيها انتحاريون المطعم الذي يقع في مواجهة المسرح الوطني.

وهاجم متشددو الحركة يوم الجمعة مركزا للشرطة في العاصمة وقالت الشرطة إن ثلاثة من المهاجمين قتلوا ونشرت ما قالت إنها صورهم لكن الحركة نفت أن تكون خسرت أيا من المهاجمين.

 

 

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