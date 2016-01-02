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انفراد| «المسلماني» يعود بـ«الطبعة الأولى» إلى شاشة دريم

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انفراد| «المسلماني» يعود بـ«الطبعة الأولى» إلى شاشة دريم انفراد| «المسلماني» يعود بـ«الطبعة الأولى» إلى شاشة دريم

أحمد المسلماني

كتبت- إنجي لطفي

يغادر الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، شاشة الحياة، لينتقل إلي شاشة دريم، مع بداية يناير 2016، حيث يعود ببرنامجه ” الطبعة الأولي”.

ومن المعروف أن السلماني قد بدأ برنامج “الطبعة الأولى” على شاشة دريم في صيف عام 2008 واستمر في تقديمه يومياً حتي تولى منصب المستشار الإعلامي للرئيس السابق عدلي منصور حيث عاد بعدها إلي قناة الحياة عبر برنامجه “صوت القاهرة” الذي استمر أكثر من عام ليعود من جديد مع أول العام الجاري إلي قناة دريم.

لُوحظ عرض «الحياة» لحلقات مسجلة من البرنامج وبسؤال مصادر، أكدوا لـ«ONA» من عودته إلي شاشة دريم خلال أيام ببرنامجه الشهير«الطبعة الأولي».

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