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تنظيم داعش الإرهابى يعدم 100 عراقى رميا بالرصاص فى الموصل

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تنظيم داعش الإرهابى يعدم 100 عراقى رميا بالرصاص فى الموصل تنظيم داعش الإرهابى يعدم 100 عراقى رميا بالرصاص فى الموصل

>أفاد مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطى فى محافظة نينوى شمال العراق، عصمت مجيد، بأن تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح أعدم أكثر من 100 مواطن من سكان الموصل رميا بالرصاص.

وقال مجيد، فى تصريحات لقناة "العربية" اليوم "السبت"، "إن المغدورين هم منتسبون سابقون فى أجهزة الأمن المحلي، ومحامون، وأيضا موظفون فى مفوضية الانتخابات فى محافظة نينوى".

وتأتى تلك الإعدامات بعد سلسلة الإنزالات التى نفذتها القوات المشتركة العراقية والأمريكية، فى وقت سابق، استهدفت قيادات "داعش" فى الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك،تمهيدا لعملية تحرير قضاء الحويجة من قبضة التنظيم.

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مصر 365

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