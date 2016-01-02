أخبار السعودية اليوم.. الداخلية السعودية تنفذ الإعدام فى 47 إرهابيا

اهتمت أخبار السعودية ، اليوم، بتنفيذ وزارة الداخلية السعودية حكم القصاص فى 47 إرهابيا بينهم مصرى وتشادى، وذلك لمشاركتهم فى عمليات تنظيم "داعش"، وكان ضمن من نُفذ فيهم حكم الإعدام رجل الدين الشيعى نمر النمر.وذكرت وزارة الداخلية السعودية فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم السبت، أن الحكم جاء بعد أن ثبت على المتهمين "اعتناق المنهج التكفيرى المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال: تفجير مجمع الحمراء السكنى وتفجير مجمع فينيل السكنى وتفجير مجمع إشبيلية السكنى شرقى مدينة الرياض".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، عدم وجود أى قاصر من بين الذين نفذ بهم حكم القصاص، مشددة على أن أحكام الإعدام التى نفذت اليوم ضد 47 إرهابيًا، رسالة تحذير للتنظيمات المتطرفة.

كما ركزت أخبار السعودية اليوم على تأكيد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية بأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد فى بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم بإعدام 47 إرهابيا جاء إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيقا لمقصد من مقاصدها العظيمة، التى جاءت بحفظ نظام الأمة، الذى لا يمكن إلا بدرء الفتن والعدوان.

وأضافت أن القضاء بالمملكة العربية السعودية قائم على تحكيم الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم غير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل فى القضاء.