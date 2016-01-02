المجلس الرئاسى الليبى يبحث آلية اتخاذ القرار داخل المجلس

>عقد المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية ، برئاسة فائز السراج، اليوم السبت، اجتماعه الثانى فى تونس،لمناقشة وضع اللائحة الداخلية وآلية اتخاذ القرار داخل المجلس.

وقال مصدر بالمكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى اليوم، إن الاجتماع الذى ، حضره أعضاء المجلس نواب الرئيس، أحمد معيتيق وعلى القطرانى وفتحى المجبرى وموسى الكونى و عبدالسلام كاجمان، ووزيرا الدولة عمر الأسود وأحمد حمزة.

وكان المجلس عقد جلسته الأولى أمس الجمعة بحضور كامل أعضائه باستثناء محمد زايد العماري، لأسباب غير معروفة، وحسب المصدر ، إن الاجتماع تركز على بحث سبل تنظيم العمل الداخلى للمجلس وأولويات المرحلة المقبلة، والتى من شأنها الإسراع فى مشاورات تشكيل الحكومة، وإتمام الترتيبات اللازمة وفقًا للاتفاق السياسى لبدء عمل الحكومة من العاصمة طرابلس.