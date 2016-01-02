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المجلس الرئاسى الليبى يبحث آلية اتخاذ القرار داخل المجلس

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المجلس الرئاسى الليبى يبحث آلية اتخاذ القرار داخل المجلس المجلس الرئاسى الليبى يبحث آلية اتخاذ القرار داخل المجلس

>عقد المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية ، برئاسة فائز السراج، اليوم السبت، اجتماعه الثانى فى تونس،لمناقشة وضع اللائحة الداخلية وآلية اتخاذ القرار داخل المجلس.

وقال مصدر بالمكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى اليوم، إن الاجتماع الذى ، حضره أعضاء المجلس نواب الرئيس، أحمد معيتيق وعلى القطرانى وفتحى المجبرى وموسى الكونى و عبدالسلام كاجمان، ووزيرا الدولة عمر الأسود وأحمد حمزة.

وكان المجلس عقد جلسته الأولى أمس الجمعة بحضور كامل أعضائه باستثناء محمد زايد العماري، لأسباب غير معروفة، وحسب المصدر ، إن الاجتماع تركز على بحث سبل تنظيم العمل الداخلى للمجلس وأولويات المرحلة المقبلة، والتى من شأنها الإسراع فى مشاورات تشكيل ، وإتمام الترتيبات اللازمة وفقًا للاتفاق السياسى لبدء عمل الحكومة من العاصمة طرابلس.

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مصر 365

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