"تنفيذ القصاص على 47 إرهابيًا بالسعودية" يدخل التريند المصرى على "تويتر"

ظهر هاشتاج "تنفيذ القصاص على 47 إرهابيًا" ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم السبت، ليكون الهاشتاج الثانى، اليوم، الذى يتناول القضية، بعد هاشتاج "نمر النمر" الذى تصدر الموقع، صباح اليوم، متناقلاً أنباء إعدام نمر النمر، زعيم الطائفة الشيعية فى السعودية ، ضمن الـ47 إرهابيًا.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت بياناً بإعدام "47" إرهابياً متورطين فى أعمال عنف والانضمام لداعش، وهو البيان الذى لاقى ردود أفعال واسعة داخل المملكة.

- أخبار السعودية اليوم.. الداخلية السعودية تنفذ الإعدام فى 47 إرهابيا

- السعودية تعلن رفض تدخل أى دولة بتطبيق أحكام الإعدام على الـ47 إرهابيا