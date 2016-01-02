أخبار اليمن اليوم.. التحالف العربى يعلن إنهاء الهدنة فى اليمن

اهتمت أخبار اليمن اليوم، بإعلان التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية إنهاء الهدنة التى بدأت باليمن فى 15 ديسمبر، وشهدت انتهاكات متكررة من طرفى الصراع.>ويقصف التحالف قوات جماعة الحوثى المدعومة من إيران منذ 9 أشهر، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن تعلن إنهاء الهدنة فى اليمن اعتبارًا من ظهر اليوم السبت.

كما اهتمت أخبار اليمن اليوم بتعرض الكاتب الصحفى نبيل سبيع، إلى إطلاق نار ظهر اليوم بصنعاء، ما أدى إلى إصابته فى ساقيه ونُقِلَ إلى المستشفى.

وبحسب المعلومات الأولية فقد تعرض سبيع لإطلاق نار من قِبَل مسلحين أمام فندق بانوراما فى شارع "هائل" وسط العاصمة، قبل أن يتمكن الجناة من الفرار.

وتشير أصابع الاتهام إلى وقوف مليشيا الحوثى وصالح، المغتصبة للعاصمة بقوة السلاح وراء الحادث، خاصة بعد موجة النقد اللاذع التى تضمنتها تقارير وكتابات "سبيع" ضد المليشيا الإنقلابية.

ومنذ سقوط العاصمة صنعاء بيد المليشيا، تعرض العشرات من الصحفيين اليمنيين للاختطاف والاعتداء والمطاردة، وإغلاق جميع الصحف والقنوات، وحجب المواقع الإخبارية المناوئة للمليشيا.

وركزت أخبار اليمن اليوم على افتتاح المجمع الحكومى لمديرية ثمود بمحافظة حضرموت، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 255 مليون ريال بتمويل حكومى.

وأوضح سالم شحبل، مدير عام المديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع الذى يقع على مساحة 40 ألف متر مربع يشمل مواقف للسيارات.