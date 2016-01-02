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زكى بدر يتواصل مع مسئولى "النقل والداخلية" لتأمين المراكب والمراسى النيلية

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زكى بدر يتواصل مع مسئولى "النقل والداخلية" لتأمين المراكب والمراسى النيلية زكى بدر يتواصل مع مسئولى "النقل والداخلية" لتأمين المراكب والمراسى النيلية
أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أجرى عدة اتصالات هاتفية بعدد من قيادات وزارتى النقل والداخلية للتنسيق معهم من أجل تأمين المراسى النيلية بعد حادث غرق معدية قرية سنديون بمحافظة كفر الشيخ، والتى راح ضحيتها 15 شخصا.

كما وجه الدكتور أحمد زكى بدر، المحافظين بمراقبة المراكب النيلية طوال فترة الاحتفالات بالكريسماس وذكرى 25 يناير، وذلك على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع شرطة المسطحات المائية بجميع المحافظات من أجل شن سلسلة من الحملات التفتيشية على المراكب النيلية للتأكد من سلامة وسريان التراخيص التى يسيرون بها، والالتزام بالحمولات المحددة.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إنه تلقى مكالمة هاتفية من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، فور وقوع حادث غرق معدية قرية سنديون لمتابعة الحادث، ووجه بضرورة ملاحقة المتسببين فى الحادث خاصة وأن ذلك الحادث هو الثانى من نوعه خلال عام 2015، مشيرا إلى أنه وجه بضرورة مراقبة حركة المعديات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تلك المعدية تراخيصها منتهية منذ 8 أشهر، كما أن السبب وراء غرقها كان بسبب سوء الطقس والحملة الزائدة عليها، مؤكدا أن النيابة تحقق الآن مع مسئولى الوحدة المحلية المسئولة عن تراخيص هذه المعديات والتعرف على كيفية سيرها دون تراخيص طوال هذه المدة.


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