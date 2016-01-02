بالصور.. النقل: الزند والجيوشى يفتتحان غدا أول محكمة لجرائم المواصلات

أعلن أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل أن المستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتور سعد الجيوشى وزير النقل سوف يقتتحان غدا الأحد أول محكمة لمخالفات وجرائم النقل فى مصر ، والتى سوف تنطلق أولى جلساتها من مبنى محطة مصر برمسيس.

وأضاف المتحدث باسم وزارة النقل أن محكمة النقل كانت فكرة للدكتور سعد الجيوشى وافق عليها المستشار أحمد الزند، لافتا إلى إنها سوف تساهم بشكل كبير فى ضبط منظومة النقل التى تتعامل مع أرواح المواطنين.



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