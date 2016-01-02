بالفيديو..إحباط تهريب 9 ملايين قرص مخدر داخل "كراسى أطفال" بميناء دمياط

أكد اللواء أحمد الخولى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إجهاض أكبر محاولة لتهريب الأقراص المخدرة إلى مصر ، وضبط 9 ملايين قرص مخدر مع بداية العام الجديد.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن المتهمين وضعوا المخدرات داخل كراسى و"ترابيزات" أطفال، مضيفًا: "ضبطنا التجار وقدمناهم للنيابة العامة، كما نجحنا فى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة على مدار عام قبل وصولها إلى الشباب".

اللواء أحمد عمر، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أشار إلى أن المتهمين وضعوا المخدرات داخل حاويتين بميناء دمياط، حيث كانت الحاوية الواحدة تضم أكثر من 3 آلاف كرسى، تم زرع المخدرات بداخلها، وبذل رجال الشرطة جهدًا كبير على مدار 36 ساعة لاستخراج المخدرات.

كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد باعتزام "ع. ص. ج" واثنين آخرين، جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة لأقراص "الكبتاجون" بداخل حاويتين، تحمل أدوات مكتبية على إحدى السفن القادمة من دولة عربية، عبر ميناء دمياط البحرى.

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>وعقب تقنين الإجراءات وفى ضوء التحريات المكثفة للإدارة، تم رصد وصول الحاويتين، وبالكشف على محتوياتهما من خلال اللجنة الأمنية الجمركية المُشَكَّلَة لفحصهما، تبين وجود 9 ملايين قرص من أقراص الكبتاجون المخدر.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهمين، واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى لجلب تلك الشحنة بداخل البلاد بقصد ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.



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