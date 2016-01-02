بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى أسيوط استمرت 5 سنوات

تمكنت لجنة مصالحات أسيوط ومديرية الأمن من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلة عقل "طرف أول" بقرية الخوالد وعائلات تميم والبقوشى والخضايرة "طرف ثان" بقرية الغريب بمركز ساحل سليم بعد خصومة ثأرية استمرت 5 سنوات.

وذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط واللواء مجدى القمرى مدير فرع الأمن العام واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية والعميد أشرف رياض رئيس فرع الأمن العام والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والعميد منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عبد المالك رئيس مباحث ساحل سليم.

بدأت مراسم الصلح بآيات من الذكر الحكيم وتحدث الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف ورئيس لجنة مصالحات المحافظة عن جزاء العفو عند الله وجزاء من يسعون فى إصلاح ذات البين، مؤكدا على أنها رسالة سامية تحقن الدماء.

وقال اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط: إن المحافظة بها 400 خصومة ثأرية، مطالبا لجان المصالحات بتفعيل دورها ومحاولة القضاء على هذه الخصومات الثأرية، وأن يكون لأعضاء مجلس الشعب دور مع لجان المصالحات فى حل والصلح بين العائلات المتخاصمة.

ومن جانبه شكر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أطراف العائلات المتخاصمة على تراضيهم بالصلح، مؤكدا على جهود المحافظة فى تفعيل لجان المصالحات وإنهاء الخصومات الثأرية لبناء وطن آمن يعيش الجميع فيه متحابين.

وتقدم الطرف الثانى وعنهم "سيد إبراهيم سيد خضر وياسر موسى كامل ومحمد عبدالرحيم أحمد وعبد الناصر محمد أحمد وصلاح فرغلى محمد تميم بأكفانهم إلى الطرف الأول ويمثله قناوى محمود محمد وشرقاوى محمود ونجل القتيل جمال عبد الناصر محمود.

تعود الواقعة إلى عام 2011، حيث نشبت مشاجرة بين أطراف العائلات نتج عنها مقتل "عبد الناصر محمود سيد" بطلق نارى بالخطأ.

وتكونت لجنة المصالحات من ممتاز العريان رئيس لجنة المصالحات ببيت العائلة وعلى محمود على وعلى حسين هريدى وجمال محمد إسماعيل والعمدة عثمان فياض ونجدى على وعبد السميع هريدى وعلاء عبد الرحمن وحسنى فولى.



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