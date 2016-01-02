أوقاف الشرقية تطالب الأهالى المشتعلة منازلهم من "الجن" بترديد "الأذان"

حالة من الذعر تعيشها قريتا "مناصافور" بديرب نجم و"الشرقاوية" فى محافظة الشرقية، لنشوب حرائق فى عدد من المنازل التهمت كافة محتوياتها فيما عدا الآيات القرآنية، دون سبب معلوم، التى فسرت بـ" مس جنى " .

وعن تلك الظاهرة، قال الشيخ الدكتور، محمد العرينى، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى الغالب تكون سبب تلك الحرائق هو "الجان" مسخر، وأننى فور علمى بالأمر، نصحت الأهالى المتضررة بضرورة ترديد الآذان، فور نشوب الحريق، بالإضافة إلى تشغيل القرآن بصفة مستمرة، وأن يقرأ الأهالى المعوذتين وآية الكرسى للتحصين، وأن الجان سينصرف عن القرية بإذن الله .

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