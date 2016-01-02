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نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا : تطوير المكتبات هدفنا الأسمى

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نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا : تطوير المكتبات هدفنا الأسمى نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا : تطوير المكتبات هدفنا الأسمى
تفقد الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث مكتبتى كليتى التربية الرياضية والاداب لمتابعة سير العمل ومنظومة الاداء بهما والتعرف على محتواهما العلمى والمعرفى والاطلاع الميدانى لاحتياجاتهما والاطمئنان على راحة الطلاب والباحثين.

وطالب "سالم" بضم مكتبة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية مع مكتبة الكلية ونقلهما لمكان أكبر سعة والعمل على زيادة محتواها العلمى وتنظيمها لتسهيل الدراسة والبحث.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى إستخدام تقنية "المكتبة الرقمية" بمكتبة كلية الاداب لتوفير الوقت والجهد في الحصول على المعلومة للطلاب والباحثين، مضيفاً بأن المكتبة المركزية بالجامعة بصدد إنشاء جزء للغات الشرقية التي تدرس بالكلية .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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