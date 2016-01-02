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حل مجلس الأهلي - زاهر يكشف لـ في الجول نتائج جلسة إقناع أصحاب الدعوى بالتنازل

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حل مجلس الأهلي - زاهر يكشف لـ في الجول نتائج جلسة إقناع أصحاب الدعوى بالتنازل حل مجلس الأهلي - زاهر يكشف لـ في الجول نتائج جلسة إقناع أصحاب الدعوى بالتنازل

كشف سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق نتائج ما دار في جلسة محاولة إقناع أصحاب دعوى حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر بالتنازل عن القضية.

تطور جديد شهدته قضية حل مجلس إدارة الأهلي وذلك في مكتب سامح عاشور نقيب المحاميين بحضور رمز من النادي وأصحاب القضية.

جلسة تمت في مكتب نقيب المحاميين مساء يوم الجمعة بحضور سمير زاهر ومحمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية السابق وطارق سليم مع أطراف القضية. (طالع التفاصيل)

فكيف كانت النتائج؟ يُجيب سمير زاهر لـFilGoal.com قائلا: "الجلسة فشلت. ولم نتوصل إلى حل".

وأضاف "سيتم إعادة الجلسة من جديد مساء يوم السبت من أجل محاولة الخروج من المحنة والخطر الذي يهدد الأهلي".

وحضر إبراهيم داوود عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي وصاحب دعوى إسقاط المجلس الجلسة بحضور طارق سليم وسمير زاهر.

وأكمل زاهر حديثه مع FilGoal.com قائلا: "أصحاب الدعوى طلبوا ضمانات محددة من طاهر ومازال الأخير لم يرد حتى الآن".

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