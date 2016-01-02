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خبر في الجول – دجلة يطلب ضم أنطوي من الأهلي

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خبر في الجول – دجلة يطلب ضم أنطوي من الأهلي خبر في الجول – دجلة يطلب ضم أنطوي من الأهلي

دخل وادي دجلة في اتصالات مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من أجل ضم المهاجم الغاني جون أنطوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي دجلة أجروا اتصالات بعبد الحفيظ، من أجل ضم أنطوي الذي خرج من حسابات المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو في الفترة الأخيرة.

ويعرض دجلة على الأهلي 3 ملايين و500 ألف جنيه من أجل ضم هداف الدوري السابق.

ووعد عبد الحفيظ مسؤولي دجلة بدراسة العرض مع الجهاز الفني، والرد عليهم في أقرب وقت.

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يذكر أن أنطوي دخل قائمة الأهلي المكونة من 30 لاعب التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا العام المقبل.

لكن لن يجد الأهلي مشكلة في حال قرر بيع أنطوي، حيث يحق للنادي الأحمر استبدال لاعب مكان آخر مقابل رسوم قدرها 500 دولار حتى منتصف يناير 2016.

تعرف على قائمة الأهلي كاملة

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