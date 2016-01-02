تشكيل الزمالك – مكي يقود الهجوم.. ودويدار يعوض غياب كوفي

يعود أحمد حسن مكي لقيادة هجوم الزمالك في مواجهة مصر للمقاصة في قمة الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وتغيب حسن مكي عن مباراة بتروجيت السابقة بسبب إصابته بنزلة برد قوية.

ويلعب البرازيلي ماركوس باكيتا بنفس طريقة اللعب التي تغلب بها على غزل المحلة 5-0، ولكنه يشرك أحمد دويدار بدلا من محمد كوفي الغائب للإيقاف.

ويستغل باكيتا عودة محمود عبد المنعم "كهربا" من الإيقاف.

وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد دويدار – علي جبر – حمادة طلبة

خط الوسط: طارق حامد – إبراهيم صلاح – أحمد حمودي – أيمن حفني – كهربا

خط الهجوم: أحمد حسن مكي