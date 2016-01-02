أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل الزمالك – مكي يقود الهجوم.. ودويدار يعوض غياب كوفي

Google+ Print
تشكيل الزمالك – مكي يقود الهجوم.. ودويدار يعوض غياب كوفي تشكيل الزمالك – مكي يقود الهجوم.. ودويدار يعوض غياب كوفي

يعود أحمد حسن مكي لقيادة هجوم الزمالك في مواجهة للمقاصة في قمة الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وتغيب حسن مكي عن مباراة بتروجيت السابقة بسبب إصابته بنزلة برد قوية.

ويلعب البرازيلي ماركوس باكيتا بنفس طريقة اللعب التي تغلب بها على غزل المحلة 5-0، ولكنه يشرك أحمد دويدار بدلا من محمد كوفي الغائب للإيقاف.

ويستغل باكيتا عودة محمود عبد المنعم "كهربا" من الإيقاف.

وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد دويدار – علي جبر – حمادة طلبة

خط الوسط: طارق حامد – إبراهيم صلاح – أحمد حمودي – أيمن حفني – كهربا

خط الهجوم: أحمد حسن مكي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر