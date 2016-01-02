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شيكابالا خارج قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

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شيكابالا خارج قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة شيكابالا خارج قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

خرج محمود عبد الرازق "شيكابالا" من قائمة الزمالك لمواجهة للمقاصة في قمة الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وظهر اسم شيكابالا في قائمة الزمالك المبدئية للمباراة لأول مرة بعد عودته للفريق الأبيض من فترة إعارة مع الإسماعيلي.

ولكن فضل ماركوس باكيتا المدير الفني البرازيلي للزمالك استبعاد شيكابالا من القائمة النهائية للمباراة.

يذكر أن الزمالك نجح في قيد شيكابالا في قائمته للموسم الجاري بدلا من إسلام جمال. ( اقرأ التفاصيل )

كما استبعد باكيتا حارسه محمد أبو جبل الذي بات قريبا من الآخر من الرحيل عن الزمالك.

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