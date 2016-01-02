الشعب الإماراتي يطلق 4 رصاصات عبر في الجول ' قد نلجأ للفيفا ضد الأهلي بسبب السولية '

أطلق سرحان حسن المعيني نائب رئيس مجلس إدارة الشعب الإماراتي ورئيس اللجنة الفنية للنادي عددا من التصريحات القوية ردا على إنهاء الأهلي لصفقة ضم عمرو السولية.

عمرو السولية كان على أعتاب الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية إلا أنه في النهاية رحل إلى الشعب الإماراتي بعد رفض الإسماعيلي عرض المارد الأحمر.

ومع فتح باب الانتقالات الشتوية عادت الأحاديث من جديد حول انضمام عمرو السولية إلى الأهلي.

ويحق للأهلي مفاوضة السولية حاليا كون عقده ينتهي بعد 6 أشهر ليضمه مجانا في الصيف المقبل، ولكنه يحتاج للحصول على موافقة الشعب في حال أراد ضمه في يناير.

وقال المعيني لـFilGoal.com: "لا أعرف كيف يعتقد الناس في مصر أن نادي الشعب من الممكن أن يفرط في لاعب مثل السولية مجانا. فهو لاعب دولي كبير ودفعنا مقابلا ماديا كبيرا للإسماعيلي من أجل ضمه".

ودفع 800 ألف دولار من أجل ضم السولية من الإسماعيلي بخلاف مرتب اللاعب نفسه.

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وأضاف المعيني "سمعنا أيضا عن التقارير التي تقول أن والد السولية استلم مقدما للتعاقد من الأهلي، ولو هذا الكلام صحيح سنلجأ للطرق القانونية".

وأوضح "صحيح أن علاقتنا جيدة بالنادي الأهلي ولا نحب أن ندخل في مشاكل معه، ولكن نادي الشعب لن يتخاذل في الحفاظ على حقوقه".

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المعيني أكمل تصريحاته القوية "نعم، الاتحاد الإماراتي يسمح لنا بقيد 4 لاعبين أجانب فقط ولكننا نستطيع أن نحتفظ بـ4 أجانب آخرين يتدربون مع الفريق دون قيدهم طالما عقودهم سارية معنا ويتقاضون رواتبهم".

واستدرك "إذا كان المدرب لا يريد قيد السولية، سنحتفظ به ليتدرب مع الفريق حتى نهاية عقده تحسبا لحاجة الفريق له في أي وقت من الموسم ولكنه لن يرحل مجانا، وقوانين الفيفا تجيز لنا ذلك".

وبعد تولي الإيطالي المخضرم والتر زينجا تدريب نادي الشعب خلفا للمصري طارق العشري. أصبح أمام الإيطالي خيارا واحدا في حالة أراد ضم لاعب أجنبي جديد، وهو الاستغناء عن لاعب من الـ4. ( اقرأ تفاصيل الصفقات الجديدة للشعب )

وأتم المعيني تصريحاته "العروض المقدمة لنا حتى الآن لضم السولية ضعيفة جدا من الناحية المادية ولا ترضينا، ولا نمانع في النهاية بيع السولية لناد إماراتي آخر إذا وصلنا عرض جيد منه".

ويحتل الشعب المركز الأخير في الدوري الإماراتي بعدما فشل في تحقيق أي فوز وتعادل مرتين وخسر 11 مباراة.

ولعب السولية 12 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف.