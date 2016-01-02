خبير عسكري: تهديدات إيران للسعودية لن تتجاوز «الحناجر»

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد حسن ظافر الشامري، إن انتقادات إيران لأحكام القضاء السعودي بإعدام 47 من المدانين بتنفيذ هجمات إرهابية هي بمثابة إعلان حرب وفقا للأعراف الدولية.

وأضاف الشامري خلال مداخلة لفضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن طهران تسعي لتشوية صورة القضاء السعودي بعد الحكم بإعدام رجل دين شيعي، نمر النمر، مؤكداً أن الأحكام جاءت بسبب تورط المدانين في أعمال إرهابية وليس جراء انتماءهم لمذهب أو طائفة، قائلا إن تصريحات طهران التهديدية في حق الرياض مجرد كلمات لن تتجاوز الحناجر.

ورأى الشامري أن توقيت إعلان الأحكام مناسبا، مشيرا إلى أن البعض يرون أنه جاء متأخر، مشددا على أن الحكم تأخر لضمان سلامة الدلائل، وكردع لكل من تسوّل له نفسه تنفيذ هجمات ضد اللمملكة.