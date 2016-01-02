داعش يعدم أكثر من 100عراقي بالموصل

أفاد مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي في محافظة نينوى شمال العراق، عصمت مجيد، بأن تنظيم “داعش” الإرهابي المسلح أعدم أكثر من 100 مواطن من سكان الموصل رميا بالرصاص.

وقال مجيد، في تصريحات لقناة “العربية” الإخبارية اليوم “السبت”، “إن المغدورين هم منتسبون سابقون في أجهزة الأمن المحلي، ومحامون، وأيضا موظفون في مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى”.

وتأتي تلك الإعدامات بعد سلسلة الإنزالات التي نفذتها القوات المشتركة العراقية والأمريكية، في وقت سابق، استهدفت قيادات “داعش” في الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك،تمهيدا لعملية تحرير قضاء الحويجة من قبضة التنظيم.

أ ش أ