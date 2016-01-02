قضية "التخابر مع قطر" ضمن الأكثر تداولاً على "تويتر"

جاء هاشتاج "التخابر مع قطر" ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم السبت، بعد تأجيل نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة غدًا الأحد.

وتابع مغردو "تويتر" مستجدات سير القضية عبر تغريداتهم بالموقع، معبرين عن آرائهم فى جماعة الإخوان المسلمين، إذ قال أحد المغردون "الخطأ ليس خطأ الخرفان ففد عاشوا نعاجًا فى عهد مبارك! الخطأ هو من سمح لهذه الفئة الضالة بالصعود لعرش مصر!"، فيما قال آخر "أى إسلامجى كان هيعمل زى مرسى وحكمه لمصر خيانة ونهب وتخريب".

- تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر للغد

- الحبس سنة مع الشغل لمتهم فى قضية التخابر مع قطر بتهمة إهانة المحكمة