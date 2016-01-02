خبير اقتصادي: القرض الاستهلاكي فرصة تاريخية للجزائر لتحقيق الربح من المنتج المحلي



> قال الخبير الاقتصادي الجزائري، شير مصطفي، إن القرض الاستهلاكي لا علاقة له بالخزانة العامة للدولة كونه قرضا تجاريا بحتا، تشترك فيه وزارة الصناعة بقائمة المنتجات المحلية والبنوك التجارية برسم فائدة ووزارة التجارة التى عليها إثبات محلية المنتج، مشيراً إلى أن القرض يأتي في سياق لحالة الاقتصاد الجزائرية كون المطلوب من الموازنة حالياً هو تدبير موارد جبائية خارج المحروقات والذهاب للجباية العادية وهي تعطي الفرصة لتوسيع الطلب الداخلي والتجارة الداخلية.

وأضاف مصطفى، خلال مداخله هاتفية لبرنامج “السوق”، المذاع على شاشة الغد العربي، مع الإعلامي أحمد بشتو، مساء السبت، أن القرض الاستهلاكي الحالي يختلف عن سابقيه كون الاتفاقية التى وقعت قبل يومين، وتنص على أن المنتج المعد للقرض الاستهلاكي هو المحلي وليس المستورد، وبالتالى فهو فرصة تاريخية للمؤسسة الوطنية بتحقيق ربحية من خلال سوق جديدة للمنتج المحلي.

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