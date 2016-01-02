قوات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في اعتقال منفذ عملية «تل أبيب»

اقتحمت عناصر من “الشاباك” وقوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، اليوم السبت، منزل الشاب المتهم بتنفيذ عملية تل أبيب في عرعرة، واعتقلوا شقيقه وصادروا جهاز حاسوب يخص المتهم بالعملية.

وفقًا لوكالة معًا الإخبارية، اليوم السبت، قالت مصادر إسرائيلية “إن عناصر الأمن اقتحموا منزل نشأت محمد ملحم (31 عاماً) في عرعرة بوادي عارة واعتقلوا شقيقه وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به، في محاولة للوصول إلى معلومات تقود إلى اعتقاله”.

وخلال الساعات الماضية تركزت أعمال البحث عن ملحم في منطقتي باقة الغربية ووادي عارة واغلقت الشرطة الاسرائيلية عدداً من الطرق، وتم استجواب عدد من أقاربه لمعرفة إن كان تلقى مساعدة من أحد أو أجرى اتصالات مع أي جهات قد تكون لها علاقة بالعملية التي نفذها أمس الجمعة.

ويزداد الاعتماد على المعلومات الاستخبارية التي يجمعها “الشاباك” من خلال الأشخاص وعبر الوسائل الإلكترونية المختلفة، مع مرور المزيد من الوقت على تنفيذ العملية.

وفي أعقاب اجتماع لتقييم الموقف، قررت الشرطة الاسرائيلية و”الشاباك” مواصلة عملياتها ونشاطاتها لتعقب منفذ عملية تل أبيب حتى اعتقاله، وطلبت الشرطة من الاسرائيليين التصرف بمسؤولية والانصياع لأوامر عناصر الشرطة لتتمكن من القيام بعملها والتوصل للمنفذ.

وأسفرت عملية تل أبيب التي نفذت في شارع ديزنغوف أشهر شوارع المدينة عن مقتل اسرائيليين وإصابة 7 آخرين بينهم 4 بجروح خطيرة.