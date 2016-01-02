أخبار عاجلة

شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في اعتقال منفذ عملية «تل أبيب»

Google+ Print
قوات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في اعتقال منفذ عملية «تل أبيب» قوات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في اعتقال منفذ عملية «تل أبيب»

أرشيفية

اقتحمت عناصر من “الشاباك” وقوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، اليوم السبت، منزل الشاب المتهم بتنفيذ عملية تل أبيب في عرعرة، واعتقلوا شقيقه وصادروا جهاز حاسوب يخص المتهم بالعملية.

وفقًا لوكالة معًا ، اليوم السبت، قالت مصادر إسرائيلية “إن عناصر الأمن اقتحموا منزل نشأت محمد ملحم (31 عاماً) في عرعرة بوادي عارة واعتقلوا شقيقه وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به، في محاولة للوصول إلى معلومات تقود إلى اعتقاله”.

وخلال الساعات الماضية تركزت أعمال البحث عن ملحم في منطقتي باقة الغربية ووادي عارة واغلقت الشرطة الاسرائيلية عدداً من الطرق، وتم استجواب عدد من أقاربه لمعرفة إن كان تلقى مساعدة من أحد أو أجرى اتصالات مع أي جهات قد تكون لها علاقة بالعملية التي نفذها أمس الجمعة.

ويزداد الاعتماد على المعلومات الاستخبارية التي يجمعها “الشاباك” من خلال الأشخاص وعبر الوسائل الإلكترونية المختلفة، مع مرور المزيد من الوقت على تنفيذ العملية.

وفي أعقاب اجتماع لتقييم الموقف، قررت الشرطة الاسرائيلية و”الشاباك” مواصلة عملياتها ونشاطاتها لتعقب منفذ عملية تل أبيب حتى اعتقاله، وطلبت الشرطة من الاسرائيليين التصرف بمسؤولية والانصياع لأوامر عناصر الشرطة لتتمكن من القيام بعملها والتوصل للمنفذ.

وأسفرت عملية تل أبيب التي نفذت في شارع ديزنغوف أشهر شوارع المدينة عن مقتل اسرائيليين وإصابة 7 آخرين بينهم 4 بجروح خطيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017