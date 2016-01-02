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وزير الأوقاف الكويتي يغادر القاهرة بعد لقائه بنظيره المصري

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وزير الأوقاف الكويتي يغادر القاهرة بعد لقائه بنظيره المصري وزير الأوقاف الكويتي يغادر القاهرة بعد لقائه بنظيره المصري

يعقوب الصانع

غادر، اليوم،  مطار القاهرة الدولي، يعقوب الصانع وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية الكويتي ، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام التقى خلالها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لبحث عدد من القضايا المشتركة بين الوزارتين، خاصة في مجال التدريب، ونشر الفكر الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف .

أعرب وزير الأوقاف الكويتي خلال زيارته عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح ، لتكريمه له في احتفالات الوزارة بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي جاء في ضوء العلاقات المتينة الراسخة بين البلدين الشقيقين..كما أشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في مواجهة التطرف ونشر سماحة الإسلام وبإنجازاتها في شتى المجالات .

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