مدير الأمن يهنئ رئيس جامعة كفر الشيخ على تجديد الثقة

استقبل الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، السبت، فى مكتبه اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ.

هنأ اللواء شلبى، رئيس الجامعة، بتجديد الثقة فيه لرئاسة الجامعة متمنيا له التوفيق والنجاح فى قيادة الجامعة لمزيد من الإنجازات.

واستعرض القمرى إنجازات الجامعة خلال الأربع سنوات الماضية، وما تم من إنشاءات جديدة بالجامعة شملت منظومة طبية متكاملة من خمس كليات طبية ومستشفى جامعى به أحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات طبية مميزة لأبناء المحافظة الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة.

ثم اصطحب القمرى مدير الأمن فى جولة لتفقد آخر الإنشاءات والتجهيزات بمستشفى الجامعة.

>