أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير الأمن يهنئ رئيس جامعة كفر الشيخ على تجديد الثقة

Google+ Print
مدير الأمن يهنئ رئيس جامعة كفر الشيخ على تجديد الثقة مدير الأمن يهنئ رئيس جامعة كفر الشيخ على تجديد الثقة
استقبل الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، السبت، فى مكتبه اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ.

هنأ اللواء شلبى، رئيس الجامعة، بتجديد الثقة فيه لرئاسة الجامعة متمنيا له التوفيق والنجاح فى قيادة الجامعة لمزيد من الإنجازات.

واستعرض القمرى إنجازات الجامعة خلال الأربع سنوات الماضية، وما تم من إنشاءات جديدة بالجامعة شملت منظومة طبية متكاملة من خمس كليات طبية ومستشفى جامعى به أحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات طبية مميزة لأبناء المحافظة الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة.

ثم اصطحب القمرى مدير الأمن فى جولة لتفقد آخر الإنشاءات والتجهيزات بمستشفى الجامعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365