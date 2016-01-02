أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مجلس أمناء العاشر من رمضان يبدأ صرف جرعات السوفالدى لـ11 مريضا مجانا

Google+ Print
مجلس أمناء العاشر من رمضان يبدأ صرف جرعات السوفالدى لـ11 مريضا مجانا مجلس أمناء العاشر من رمضان يبدأ صرف جرعات السوفالدى لـ11 مريضا مجانا
بدأ مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، بصرف أول جرعات دواء السوفالدى ضمن 11 حالة يتبنى المجلس علاجهم بالمجان، وهم من الحالات التى لا تتوفر لها علاج على نفقة الدولة ولا تأخذ جرعتها من أى جهة، حيث نسق المجلس مع جمعية أمناء العاشر، وسيتم متابعة هذه الحالات حتى الوصول لمرحلة الشفاء - إن شاء الله.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد حلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس اعتمد 100 ألف جنيه لعلاج حالات فيروس سى فى المدينة على نفقة المجلس، وتم استلام كل الملفات الخاصة بالمرضى وبدأ صرف الأدوية لهم، حيث تمكن المجلس من توفير الأدوية من إحدى شركات الدواء بالعاشر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365