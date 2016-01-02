مجلس أمناء العاشر من رمضان يبدأ صرف جرعات السوفالدى لـ11 مريضا مجانا

بدأ مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، بصرف أول جرعات دواء السوفالدى ضمن 11 حالة يتبنى المجلس علاجهم بالمجان، وهم من الحالات التى لا تتوفر لها علاج على نفقة الدولة ولا تأخذ جرعتها من أى جهة، حيث نسق المجلس مع جمعية أمناء العاشر، وسيتم متابعة هذه الحالات حتى الوصول لمرحلة الشفاء - إن شاء الله.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد حلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس اعتمد 100 ألف جنيه لعلاج حالات فيروس سى فى المدينة على نفقة المجلس، وتم استلام كل الملفات الخاصة بالمرضى وبدأ صرف الأدوية لهم، حيث تمكن المجلس من توفير الأدوية من إحدى شركات الدواء بالعاشر.