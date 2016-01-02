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"بيطرى الدقهلية" يعقد ندوات لطريقة الذبح الآمن والوقاية من الأمراض البيطرية

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"بيطرى الدقهلية" يعقد ندوات لطريقة الذبح الآمن والوقاية من الأمراض البيطرية "بيطرى الدقهلية" يعقد ندوات لطريقة الذبح الآمن والوقاية من الأمراض البيطرية
عقدت مديرية الطب البيطرى، عدة ندوات بقرى سنتماى وميت الفرماوى وبشلا وكفر سرنجا، التابعة لإدارة ميت غمر البيطرية، خلال شهر ديسمبر 2015، لتوعية الأهالى بالأمراض، التى قد تصيب الماشية والدواجن وكيفية التعامل معها.

حاضر فى تلك الندوات الدكتور على عثمان، وكيل إدارة الطب البيطرى بميت غمر، والدكتورة ماجدة عاطف، مدربة فرق الكاهو ومسئولة الإبيدميولوجى عن مرض أنفلونزا الطيور والوقاية من التعرض للإصابة.

وتناولت أيضا الندوات طرق الذبح الآمن، والوقاية من الأمراض، وذلك بالتعاون مع عدة مدارس ووحدات محلية، وجمعيات زراعية، بإطار مركز ميت غمر.
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