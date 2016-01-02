لو وشك مكلبظ.. 6 نصائح للتخلص من سمنة الوجه

تعانى الكثير من السيدات من تركز الدهون فى منطقة الوجه، وقد تمتد إلى منطقة الرقبة أحيانا، وتسبب الكثير من المشاكل معظمها نفسية، حيث تؤدى إلى شعورهن بالإحراج وعدم الثقة بالنفس إما لعدم تناسقها مع بقية الجسم، أو لأنه عادة ما تكون مرتبطة بزيادة الوزن فى الجسم كله.

ومن مظهر الوجه يحكم البعض على وزنك ومدى سمنتك، لذا توضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن تركز الدهون فى الوجه لابد من أن تتعامل معه السيدة بنوع من الذكاء، فلا يصح لها أن تتبع ريجيمات عشوائية متتالية، لأنه قد يؤدى إلى شحوبها وذبولها دون أن يفقد وجهها دهونه، لأن الجسم يفقد دهونه من أعلى إلى أسفل، ولكن لابد من اتباع نظام غذائى متكامل، وبجانبه بعض النصائح والعادات الغذائية اليومية، التى تساعد على التخلص من المشكلة.

وتابعت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة حديثها، مقدمة مجموعة من أهم النصائح للقضاء على الدهون المتركزة بالوجه، ومنها:

- الاكثار من شرب الماء (2 لتر يوميا).. فهى تساعد على إذابة الدهون من أعلى الجسم لأسفله.

>- الامتناع عن المشروبات الغازية لأنها سبب فى سمنة الجزء العلوى من الجسم بشكل خاص.

>- تقليل نسبه الدهون فى الطعام المتناول، والامتناع عن تناول الطعام الدسم والمحمر.

>- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضراوات والفاكهة، لأنها تمدك بالفائدة ولا تزيد الوزن.

>- تقليل كمية الملح المستخدمة فى الطهى حتى لا يخزن الجسم المياه وبخاصة الوجه.

>- عمل تمرينات لعضلات الوجه بصورة مستمرة، من خلال تحريك الحاجبين لأعلى وأسفل، وتدليك الخدود بشكل دائرى، والتدليك من أسفل إلى أعلى من الرقبة إلى الخدود.