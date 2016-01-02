ألمانيا: إعدام النمر في السعودية يزيد القلق من تصاعد التوتر

عبر مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية عن القلق يوم السبت بشأن إعدام رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر في السعودية وشدد على أن بلاده تعتبر عقوبة الإعدام صورة غير إنسانية من صور العقاب.

وبحسب رويترز قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “إعدام نمر النمر يذكي مخاوفنا الحالية من زيادة التوتر وتعميق الخلافات في المنطقة.”

وغالبية من نفذت بحقهم أحكام الإعدام يوم السبت وعددهم 47 شخصا من السنة الذين أدينوا بارتكاب هجمات لتنظيم القاعدة في السعودية قبل 10 سنوات إضافة لأربعة من الشيعة الذين أدينوا بالضلوع في قتل رجال شرطة.