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حزب الله يدين إعدام النمر

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حزب الله يدين إعدام النمر حزب الله يدين إعدام النمر

أرشيفية

أدانت جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية ما وصفته بأنه “اغتيال” رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر في يوم السبت.

وبحسب رويترز قالت الجماعة في بيان “يدين حزب الله بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام السعودي والمتمثلة باغتيال العالم الكبير المجاهد الشيخ نمر باقر النمر بحجج واهية وأحكام فاسدة وادعاءات فارغة لا تستقيم على منطق ولا تدخل بميزان عدل.”

وجاء أيضا في البيان الذي نقله تلفزيون المنار وقناة الميادين بلبنان “السبب الحقيقي الذي دفع السلطات السعودية إلى الحكم بإعدام الشيخ النمر هو أنه صدع بالحق وجهر بالصواب وطالب بالحقوق المهدورة لأبناء شعب مظلوم محكوم بالاستبداد والجهل ومسلوب الحقوق والثروات من قبل مجموعة فاسدة لا ترعى في خلق الله إلاّ ولا ذمة.”

 

 

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