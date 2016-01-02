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هل يتغلب فان جال على عقده سوانزي سيتي؟

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هل يتغلب فان جال على عقده سوانزي سيتي؟ هل يتغلب فان جال على عقده سوانزي سيتي؟

سيكون مانشستر يونايتد اليوم على موعد مع مهمة جديدة على ملعبه "أولد ترافورد" للبحث عن الفوز الأول للفريق منذ ثمانية مبارايات فشل الشياطين الحمر خلالهم في تحقيق أي انتصار منذ نوفمبر المنقضي وحتى الآن في كافة البطولات.

ويسعى رجال المدرب فان جال لتحقيق الانتصار من أجل مصالحة جماهير فريقهم والعودة مرة أخرى إلى المنافسة على اللقب وذلك بعد تراجعهم للمركز السادس وأ=ابتعادهم عن المتصدر بفارق تسع نقاط.

كما سيكون فان جال وفريقه في تحد جديد أيضا وهو تحقيق الفوز على سوانزي سيتي الفريق الويلزي الذي فشل المدرب الهولندي خلال تواجده مع مانشستر يونايتد في تحقيق أي فوز أو تعادل أمامهم.

وواجه فان جال مع يونايتد فريق سوانزي سيتي في ثلاث مناسبات سابقة تعرض خلالهم للخسارة كلهم بنفس النتيجة 2-1.

وكان سوانزي سيتي هو أول فريق يواجهه يونايتد مع فان جال بداية الموسم الماضي وعلى ملعب الأولد ترافورد ليلحق رجال المدرب مونك الهزيمة الأولى في مسيرة المدرب الهولندي في إنجلترا بفضل هدفي كي وسيجورسن بينما سجل ليونايتد واين روني.

وفي لقاء العودة كرر سوانزي سيتي الفوز بنفس النتيجة وهذه المرة بهدفي كي أيضا وجوميز مقابل هدف لهيريرا وكان لقاء الذهاب لهذا الموسم على ملعب سوانزي سيتي قد انتهى بنفس النتيجة بفضل هدفي جوميز وأيو مقابل هدف لماتا.

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