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التشكيل - كوسيلني يعود لأرسنال أمام نيوكاسل.. وتغيير واحد ليونايتد أمام سوانزي

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التشكيل - كوسيلني يعود لأرسنال أمام نيوكاسل.. وتغيير واحد ليونايتد أمام سوانزي التشكيل - كوسيلني يعود لأرسنال أمام نيوكاسل.. وتغيير واحد ليونايتد أمام سوانزي

قرر أرسين فينجر مدرب أرسنال البدء بلورين كوسيلني في خط الدفاع بجانب بير ميرتيساكر في لقاء متصدر الدوري الإنجليزي مع نيوكاسل.

وضم تشكيل أرسنال..

حراسة المرمى: بتر تشك

الدفاع: هيكتور بيليرين- بير ميرتيساكر- لورين كوسيلني- ناتشو مونريال

وسط الملعب: آرون رامسي- ماثيو فلاميني- أليكس تشامبرلين- ميسوت أوزيل- ثيو والكوت.

الهجوم: أوليفييه جيرو.

ويحتل أرسنال الصدارة بـ39 نقطة قبل الجولة الـ20 فيما ويقبع نيوكاسل في المركز الـ18 بـ17 نقطة.

أما لويس فان جال فقرر إبقاء ماتيو دارميان على الدكة وأقحم فيل جونز في مكانه في لقاء مانشستر يونايتد مع سوانزي سيتي في أولد ترافورد.

وضم تشكيل فان جال..

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: آشلي يونج – فيل جونز – كريس سمولينج – داني بليند

الوسط: مورجان شنايدرلين – باستيان شفاينشتايجر – خوان ماتا – أندير هيريرا – أنتوني مارسيال

الهجوم: واين روني

يونايتد يحتل المركز السادس بـ30 نقطة ويأتي سوانزي في المركز الـ17 بـ19 نقطة.

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