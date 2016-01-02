أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - وست هام يواصل قهر الكبار ويفوز على ليفربول بثنائية تاريخية

Google+ Print
بالفيديو - وست هام يواصل قهر الكبار ويفوز على ليفربول بثنائية تاريخية بالفيديو - وست هام يواصل قهر الكبار ويفوز على ليفربول بثنائية تاريخية

فاز وست هام على نظيره ليفربول بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة العشرين بالدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز نجح وست هام في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على وست هام للمرة الأولى منذ عام 1964.

وست هام تقدم في الدقيقة العاشرة بهدف لمايكل أنطونيو من ضربة رأسية حول بها عرضية إينر فالنسيا.

ليفربول حاول تعويض الهدف، إلا أن هجمات بنتيكي تكسرت عند دفاع الفريق اللندني، لينتهي الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، اندفع ليفربول نحو الأمام لتحقيق التعادلن وفي ظل تقدم الريدز للأمام، نجح وست هام في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ 55 عن طريق أندي كارول من رأسية أخرى لعرضية مارك نوبل.

هجمات وست هام ظلت خطيرة، ونجح مينيوليه في إنقاذ فريقه من هدف ثالث مؤكد عن طريق كارول، وفي المقابل كاد جو ألين أن يدرك التعادل لليفربول، إلا أن رأسيته مرت بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز وست هام بهدفين مقابل لا شيء.

فوز وست هام رفع رصيده للنقطة الـ 32 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة الـ 30 متراجعا للمركز الثامن.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه