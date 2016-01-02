بالفيديو - وست هام يواصل قهر الكبار ويفوز على ليفربول بثنائية تاريخية

فاز وست هام على نظيره ليفربول بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة العشرين بالدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز نجح وست هام في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على وست هام للمرة الأولى منذ عام 1964.

وست هام تقدم في الدقيقة العاشرة بهدف لمايكل أنطونيو من ضربة رأسية حول بها عرضية إينر فالنسيا.

ليفربول حاول تعويض الهدف، إلا أن هجمات بنتيكي تكسرت عند دفاع الفريق اللندني، لينتهي الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، اندفع ليفربول نحو الأمام لتحقيق التعادلن وفي ظل تقدم الريدز للأمام، نجح وست هام في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ 55 عن طريق أندي كارول من رأسية أخرى لعرضية مارك نوبل.

هجمات وست هام ظلت خطيرة، ونجح مينيوليه في إنقاذ فريقه من هدف ثالث مؤكد عن طريق كارول، وفي المقابل كاد جو ألين أن يدرك التعادل لليفربول، إلا أن رأسيته مرت بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز وست هام بهدفين مقابل لا شيء.

فوز وست هام رفع رصيده للنقطة الـ 32 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة الـ 30 متراجعا للمركز الثامن.

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