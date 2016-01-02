نصائح جمالية ضرورية للنساء المسافرات

غالباً ما يتضمن السفر خلال موسم العطلات المزدحم الكثير من المتاعب والإرهاق الذي يؤثر على طلّتك- سواء من بشرتك، أو شعرك، أو حتى أظافرك. وعادة ما تؤدي تلك الرحلات الطويلة بارتفاعات شاهقة، ومحطات التوقف الطويلة، وتقلبات الطقس، إلى ظهور البقع السوداء والانتفاخات والجفاف، بل وقد تؤدي إلى تكسّر الشعر أيضاً.



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إذاً، كيف يمكنك المحافظة على طلّة جميلة خلال السفر إلى وجهة عطلاتك المفضّلة؟ لمساعدتك على إيجاد الأجوبة المناسبة، قمنا بإعداد هذا الدليل المتكامل لتحصلي على مظهر نابض بالانتعاش وخالٍ من العيوب خلال السفر:

•قبل دخولك الطائرة، تأكدي من شرب كمية كافية من المياه واللجوء إلى الفواكه والخضروات الطازجة. هذه الطريقة أساسية للحفاظ على ترطيبك وتخفيض معدل الانتفاخات. وإليك نصيحة أخرى هامة أيضاً: تجنبي تناول أي نوع من الأطعمة أو الوجبات السريعة التي تحتوي على معدلات مرتفعة من الملح.

•ضعي قدر كاف من المرطب على بشرتك. هذه الطريقة ستساعدك على مقاومة الجفاف وتضمن دوام ترطيب بشرتك وانسيابيتها. ويجدر التنويه إلى أن المرطب لا يستغرق في المجمل سوى 30 دقيقة ليبدأ مفعوله.

•اغسلي شعرك بشامبو يمتلك خصائص ترطيب فائقة. شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة على سبيل المثال هو الشامبو الوحيد في فئة العناية بالشعر القادر على منحك شعر انسيابي ومفعم بالترطيب ويشرق بطلّة نابضة بالجمال وخالية من العيوب. وهو يقدم ترطيباً أكثر بست مرات بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، هذا المنتج الثوري قادر على تخليص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويرطب فروة رأسك، ليتركه فواحاً برائحة منعشة ومظهر ناعم وجميل يمكنك التحكم به كما ترغبين- حتى خلال تلك الرحلات الطويلة.

•احرصي على حماية أظافرك من خلال ترطيب البشرة المحيطة بها وتدعيمها بمكوّنات حماية للأظافر قبل العطلة، حيث من الممكن أن تصبح الأظافر ضعيفة وهشّة خلال السفر، ولهذا تعتبر هذه الطريقة هامة للغاية.

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