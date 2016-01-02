أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أسباب صادمة تدفعك الى غسل حاجبيك

Google+ Print

الإثنين 01-02-2016 15:39

إذا كنت تستخدمين مستحضرات تحديد الحواجب كالقلم، البودرة أو حتى الجيل، عليك الانتباه إلى إزالتها مساءً وتنظيف حاجبيك جيداً كل ليلة. وإلا ستلحقين أضراراً جسيمة بصحة حاجبيك.

اكتشفي في هذا الموضوع كيف يتأثر حاجباك بالمكياج؟ وما هي الطريقة الصحيحة لغسلهما؟

قد يعجبك :فيديو صادم لإخفاء الحبوب بالمكياج


هل تعرفين أن شعر الحاجب أكثر حساسية من شعر فروة الرأس؟ وبالتالي، فهو أكثر عرضة للأوساخ، الزيوت والقشرة، مما يعني أنه بحاجة إلى التنظيف بطريقة لطيفة عبر الخطوات الآتية:

التطهير: عندما تغسلين وجهك سينظف حاجباك تلقائياً. لكنّ الإكثار من الغسل يؤدي الى تجريد شعر الحواجب من الزيوت الطبيعية. لذلك، بعد الغسل، ننصحك باختيار مطهر الوجه ووضعه على الحاجبين، وتأكدي من أن يكون مخصصاً للبشرة الحساسة.
التخلص من قشرة الحاجب: أما إذا كنت تعانين من القشرة الموجودة على الحواجب، فعليك أن تعرفي السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة، والذي غالباً ما يكون أثر الترسبات وبقايا منتجات التجميل أو مستحضرات تحديد الحواجب.
انتبهي من كريم الوجه: تتسرب المنتجات التي تستخدمينها على وجهك فتغلق المسام، وبالتالي تمنع نمو الشعر. مع التقدم في السن، تبدأ النساء في استخدام المزيد من الكريمات، وبعد فترة قصيرة، تصبح الحواجب رقيقة. أما إذا كنت حذرة وسمحت للمسام بأن تتنفس، فستنمو الحواجب بشكل طبيعي وستبقى على حالها.
وسائل طبيعية لتغذية الحواجب: يحتوي زيت شجرة الشاي على مواد تساعد في التخلص من القشرة ونمو الشعر بشكل طبيعي . ضعي القليل من زيت شجرة الشاي باستخدام فرشاة الماسكرا على الحاجب بحركات دائرية. ثم، اغسليها بالماء الدافئ واتركيها حتى تجف.

 

تابعي أيضاً:

بالصور:نجمات قبل وبعد عملية تكبير الثدي

عمليات لأجمل خصر في العالم، مجاناً من انستقرام

مفاجأة: هذه أسهل طريقة للتخلص من الرؤوس السوداء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب