أسباب صادمة تدفعك الى غسل حاجبيك

إذا كنت تستخدمين مستحضرات تحديد الحواجب كالقلم، البودرة أو حتى الجيل، عليك الانتباه إلى إزالتها مساءً وتنظيف حاجبيك جيداً كل ليلة. وإلا ستلحقين أضراراً جسيمة بصحة حاجبيك.

اكتشفي في هذا الموضوع كيف يتأثر حاجباك بالمكياج؟ وما هي الطريقة الصحيحة لغسلهما؟

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هل تعرفين أن شعر الحاجب أكثر حساسية من شعر فروة الرأس؟ وبالتالي، فهو أكثر عرضة للأوساخ، الزيوت والقشرة، مما يعني أنه بحاجة إلى التنظيف بطريقة لطيفة عبر الخطوات الآتية:

التطهير: عندما تغسلين وجهك سينظف حاجباك تلقائياً. لكنّ الإكثار من الغسل يؤدي الى تجريد شعر الحواجب من الزيوت الطبيعية. لذلك، بعد الغسل، ننصحك باختيار مطهر الوجه ووضعه على الحاجبين، وتأكدي من أن يكون مخصصاً للبشرة الحساسة.

التخلص من قشرة الحاجب: أما إذا كنت تعانين من القشرة الموجودة على الحواجب، فعليك أن تعرفي السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة، والذي غالباً ما يكون أثر الترسبات وبقايا منتجات التجميل أو مستحضرات تحديد الحواجب.

انتبهي من كريم الوجه: تتسرب المنتجات التي تستخدمينها على وجهك فتغلق المسام، وبالتالي تمنع نمو الشعر. مع التقدم في السن، تبدأ النساء في استخدام المزيد من الكريمات، وبعد فترة قصيرة، تصبح الحواجب رقيقة. أما إذا كنت حذرة وسمحت للمسام بأن تتنفس، فستنمو الحواجب بشكل طبيعي وستبقى على حالها.

وسائل طبيعية لتغذية الحواجب: يحتوي زيت شجرة الشاي على مواد تساعد في التخلص من القشرة ونمو الشعر بشكل طبيعي . ضعي القليل من زيت شجرة الشاي باستخدام فرشاة الماسكرا على الحاجب بحركات دائرية. ثم، اغسليها بالماء الدافئ واتركيها حتى تجف.

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