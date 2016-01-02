الموز والعسل لحل مشاكل البشرة الدهنية

تعاني البشرة الدهنية دومًا من الزيوت الزائدة والتي قد تساهم في ظهور البثور وحبوب الشباب المزعجة، ومع بداية أيام الشتاء قد تجدين بأنّ هذه المشاكل في ازدياد مستمر.

وإذا كنت تريدين حل هذه المشاكل بشكل نهائي، ستجدين بأنّ الموز والعسل هما أفضل أصدقائك، فالموز يحتوي على الزنك وفيتامين C والذي يساعد في مكافحة وعلاج حبوب الشباب والسيطرة على زيوت البشرة الطبيعية.

استفيدي من هذه الفوائد الرائعة للبشرة الدهنية من خلال القناع التالي:

اهرسي موزة واحدة ولكن ناضجة مع ملعقتين من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون معًا في وعاء، ضعي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم قومي بإزالته بواسطة منشفة دافئة.