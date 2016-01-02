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غدًا محاكمة حبارة بتهمة «مقاومة السلطات»

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غدًا محاكمة حبارة بتهمة «مقاومة السلطات» غدًا محاكمة حبارة بتهمة «مقاومة السلطات»

 

حبارة

تنظر، غدا الأحد، محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، إعادة إجراءات محاكمة عادل حبارة، فى ضوء اتهامه بمقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى، وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم ممثل النيابة.

كان المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق قد أحال عادل حبارة لمحكمة الجنايات، لاتهامه باستعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه فى شهر يونيو من عام 2011، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الزقازيق قد قضت فى وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا ضد حبارة بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، فقام محامى حبارة بإعادة إجراءات محاكمته من جديد فى القضية.

 

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