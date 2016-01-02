أخبار الأردن اليوم.. عمان وباريس يبحثان جهود محاربة الإرهاب

أخبار الأردن

>ركزت أخبار الأردن اليوم، حول المباحثات التى أجراها رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردنى الدكتور عبد الله النسور، اليوم السبت، مع وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان، الذى يزور المملكة حالياً، حول الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش" ومشاركة البلدين فى التحالف الدولى ضد هذا التنظيم.

وناقش الجانبان، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، سبل تطوير التعاون المشترك بين الأردن وفرنسا فى المجالات العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات بين الجانبين فى هذه المجالات.

من جهته، قال النسور: "إن الحرب على التنظيمات الإرهابية ومنها داعش هى حربنا بالمقام الأول ضد هؤلاء الخوارج الذين لا يمتون للدين الإسلامى السمح بصلة.

أخبار الأردن اليوم..

>ومن أخبار الأردن اليوم أيضا، تأكيدات الساسة فى الأردن أن الاحداث العاصفة التى مرت وتمر بها المنطقة أثبتت أن الأردن دولة قوية قادرة على التعامل مع كافة الظروف بل والقيام بالدور المبادر خاصة وأنها من الدول القلائل فى المنطقة التى لم تعصف بها الاحداث ولم يتهدد أمنها واستقرارها.

وقال سياسون من الأردن أن عام 2015 الماضى بظروفه الصعبة جدا جعل الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها على دراية بكل ما يمكن عمله خلال المراحل المقبلة للتعامل مع قضايا وملفات المنطقة التى تزداد تعقيدا.

كما تناولت أخبار الأردن اليوم، ما أعلنته السلطات السعودية أن رجال الجمارك فى جمرك الحديثة الحدودى مع الأردن تمكنوا اليوم السبت، من إحباط تهريب نحو مليون حبة مخدرة من نوع "كبتاجون" عثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية حجر بناء وردت للجمرك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مدير عام جمرك الحديثة السعودى إبراهيم العنزى أنه أثناء تفتيش المراقب الجمركى لإحدى المركبات القادمة للجمرك، عُثر على كمية من حبوب "الكبتاجون" المخدّرة بلغت 953.758 حبة مخدر.