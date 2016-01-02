أخبار سوريا اليوم.. تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" يحرز تقدمًا فى الشمال

تناولت أخبار سوريا اليوم التقدم الذى أحرزه تحالف قوات "سوريا الديمقراطية" الذى يضم مقاتلين من الأكراد والعرب وتدعمه الولايات المتحدة، كما ركزت أخبار سوريا اليوم على ضربات وحدات الجيش والقوات المسلحة السورية فى درعا على أوكار وتجمعات التنظيمات التكفيرية.

وقد أعلن متحدث باسم تحالف قوات "سوريا الديمقراطية"، والمرصد السورى لحقوق الإنسان، تحقيق التحالف الذى يضم مقاتلين من الأكراد والعرب وتدعمه الولايات المتحدة تقدما فى مواجهة فصائل من المعارضة المسلحة فى شمال سوريا.

وأوضح العقيد طلال سلو، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أن مقاتليه سيطروا على قرية تنب قرب مدينة أعزاز، إثر اشتباكات عنيفة مع جبهة النصرة وحركة أحرار الشام.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت أيضا على قرية طاط مراش، فيما أوضح "سلو" إنه غير قادر على تأكيد الخبر.

ويأتى تقدم التحالف بعد أيام من انتزاع التحالف السيطرة على سد من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، ليقطع عنه أحد طرق إمداده الرئيسية عبر نهر الفرات.

ومن أبرز أخبار سوريا اليوم، تنفيذ وحدات الجيش العاملة فى درعا ضربات مركزة على أوكار وتجمعات لإرهابيى “جبهة النصرة” والتنظيمات التكفيرية.

وأشار مصدر عسكرى فى تصريح لوكالة الأنباء السورية - "سانا"، إلى أن الضربات المركزة أسفرت عن تدمير وكر للتنظيمات الإرهابية بما فيه شرق المشفى الوطنى بحى درعا المحطة وتجمع للإرهابيين شرق جامع بلال الحبشى وإعطاب سيارة ومقتل جميع من فيها فى حى العباسية بمنطقة درعا البلد.