مقتل 40 من تنظيم داعش بنيران عراقية فى الأنبار وكركوك

>قتلت قوات التدخل السريع والطيران العراقى اليوم السبت 40 إرهابيا من تنظيم(داعش) الإرهابى فى محافظتى الأنبار وكركوك.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن 37 ارهابيا قتلوا بقصف لطائرات "اف 16" العراقية فى الحويجة جنوب غربى كركوك شمالى العراق..وأشارت إلى أن الطائرات دمرت أحد معاقل داعش وقتلت الإرهابيين بداخله ، استندت فى القصف إلى معلومات من جهاز المخابرات الوطنى.

كما قتلت قوة من فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية 13 إرهابيا من عناصر التنظيم خلال صد هجوم نفذه داعش فى منطقة المضيق شرقى الرمادى مركز محافظة الأنبار ، وتدمير تسعة مقار للإرهابيين فى منطقة المضيق.

ونفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن ماجاء فى تقرير مصور بثه داعش اليوم يقول فيه انه يتقدم لاستعادة الرمادى و"المجمع الحكومى" وسط المدينة.. وقال ان الصور مفبركة وهى قبل السيطرة العراقية على المدينة.

على صعيد متصل ، قصف طيران التحالف الدولى اليوم مواقع داعش فى منطقة "كانى شيرين" بمحور "تلسقف" شمالى العراق.. وقال مصدر كردى إن قوات "البيشمركة" بالمحور قصفت راجمة صواريخ لمسلحى التنظيم بالمنطقة.

وأضاف: أن طيران التحالف شن ست غارات على مواقع داعش ، عقب قصف التنظيم لمواقع البيشمركة بواسطة راجمات الصواريخ.