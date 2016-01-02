أخبار المغرب اليوم.. الرباط تكثف صفقات التسليح لتحديث ترسانتها العسكرية

أخبار المغرب

>ركزت أخبار المغرب اليوم، السبت، على إقبال المغرب المتزايد على شراء أحدث أنواع الصناعات والأسلحة الحربية، حيث أبرمت المغرب فى السنوات الخمس الأخيرة، عدة صفقات تسليح كبيرة لتعويض غياب الصناعات العسكرية.

وكانت أولى بوادر هذا الانتقال العسكرى المغربى الذى يراهن على تحديث الترسانة العسكرية والمنظومة الدفاعية، اقتناء المغرب لسفن حربية ضخمة لحماية مياهها الإقليمية، حيث تقدم بطلب لدى شركة متخصصة لأجل اقتناء 5 سفن لمراقبة الحدود والسواحل، بالإضافة إلى شراء 3 مروحيات أمريكية خاصة بالنقل العسكرى بقيمة 134 مليون دولار أمريكى.

اخبار المغرب اليوم..

>ومن أخبار المغرب اليوم أيضا، إعلان المملكة المغربية عن منح دولة الباراجواى مساعدة إنسانية عاجلة بقيمة مليون دولار أمريكى.

وقال بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية والتعاون اليوم، إن تعليمات من الملك محمد السادس قد صدرت لتوجيه هذه المساعدة إلى الباراجواى، التى تجتاحها فيضانات ناجمة عن ظاهرة الـ"نينيو".

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تواصل الملك المغربى محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة وفود العام الميلادى الجديد، بمضمون يتمنى "2016 سعيدة" لملك المغرب وشعب المملكة.

وكانت برقية الرئاسة الجزائرية وصلت الرباط كباقى البرقيات وبطاقات تهنئة التى بعثها قادة دول وحكومات بلدان عديدة، وشخصيات دولية، موجهة إلى الملك محمد السادس بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.