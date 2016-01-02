أخبار العراق اليوم.. مقتل 7 انتحاريين من داعش شرقى الفلوجة بالأنبار

تناولت أخبار العراق اليوم قيام قوات مشتركة أمريكية خاصة وعراقية وكردية بعملية إنزال استهدفت مواقع ومقرات لتنظيم داعش غربى كركوك منتصف الليل، كما تناولت أخبار إحباط قوات العراق هجوما انتحاريا السبت، لسبعة من تنظيم داعش الإرهابى يرتدون أحزمة ناسفة.

وقال مصدر "إن القوة المشتركة قامت بعملية إنزال على أهداف ومواقع لداعش فى مركز قضاء الحويجة وناحية الزاب وقريتى الخان وشريعة بعد العاشرة من مساء أمس"، وأوضح المصدر أن "العملية استهدفت أربعة مواقع لتنظيم داعش وهى مقر الشرطة الإسلامية داخل قضاء الحويجة فى مقر مديرية شرطة الحويجة - ومبنى روضة الحويجة قرب إعدادية الحويجة، ومقر الاتصالات فى منزل سليمان على فرج الجبورى، عضو سابق بحزب البعث قرب جسر الزيدان بقرية الخان شرق الحويجة غرب كركوك ومقر الأمنية فى قرية شريعة التابعة إلى ناحية الزاب غرب كركوك".

وفى الأخبار المنشورة حول أخبار العراق اليوم حذرت الأرصاد الجوية فى إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، من انخفاض درجات الحرارة فى مناطق الإقليم إلى عشر درجات تحت الصفر فى المناطق الجبلية، وتعرضت المناطق الجبلية لموجة ثلوج كثيفة، حيث بلغ ارتفاع الثلوج فى مناطق "ميركة سور" إلى 80 سم، ما تسبب فى قطع الطرق فى مناطق عدة بالإقليم، وقال مدير الأرصاد فاضل إبراهيم فى تصريح صحفى، إن الإقليم يتأثر بمنخفض جوى مصحوب بكتلة هوائية باردة قادمة من سيبيريا، ما يؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ إلى ما دون الصفر، وتكوين الضباب فى عدد من مناطق الإقليم وتدنى مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر.

وأحبطت قوات العراق هجوما انتحاريا السبت، لسبعة من تنظيم داعش الإرهابى يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا الهجوم على مقر الفرقة الأولى للتدخل السريع التابعة لوزارة الداخلة شرقى الفلوجة بمحافظة الأنبار، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن فى تصريح أن سبعة انتحاريين من داعش حاولوا الاقتراب من مقر الفرقة شرقى مدينة الفلوجة، ورصدتهم قوة من التدخل السريع وتمكنت من قتل ستة منهم.